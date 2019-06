Venezia, Mit: Nessun progetto su Marghera per grandi navi

di dab

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Si conferma che circa l'ipotesi Marghera come soluzione per le grandi navi a Venezia non esiste alcuno sviluppo progettuale. Abbiamo soltanto una sommaria analisi multicriteria su svariate opzioni: nulla che abbia a che fare con un approfondimento di progetto, anche solo al livello di fattibilità tecnico-economica". Lo precisa in una nota il Mit, in relazione alle parole dell'ex ministro, Graziano Delrio.

