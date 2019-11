Venezia, M5S: Zaia in E.Romagna nonostante dramma, schifo assoluto

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Venezia nel dramma, travolta, morti, feriti, imprenditori che perdono la loro azienda e il governatore del Veneto, leghista, Luca Zaia, a festeggiare a Bologna. Nonostante la Serenissima sia in stato d'emergenza. È uno schifo assoluto. Aprite gli occhi, apriteli bene ora, perché poi sarà troppo tardi. Ps. Oggi non si è nemmeno presentato al lavoro". È il post pubblicato dall'account Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle, per contestare la partecipazione del presidente della Regione alla manifestazione di apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Nel mirino dei pentastellati ci sono alcune frasi su tutte, come quella in cui Zaia dice: "Sarei venuto, non posso dire anche a nuoto, perché non è il caso".

