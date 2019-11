Venezia, Fioramonti: Attivato pool per aiuto scuole in difficoltà

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "La situazione dell'acqua alta a Venezia continua a destare preoccupazioni, ho attivato un pool operativo composto dai tecnici del ministero in coordinamento con la Protezione Civile, l'Ufficio scolastico regionale e gli enti locali per monitorare e prestare aiuto agli istituti scolastici in difficoltà". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

