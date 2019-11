Venezia, Di Maio: Ambasciatori promuovano iniziative in tutto il mondo

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "So che a volte c'è sfiducia nel partecipare alle raccolte fondi, perché non si sa dove vanno i soldi. Invece dobbiamo monitorarli e fare in modo che siano spesi bene, però aiutare Venezia è molto importante". Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. "Come ministro degli Esteri manderò una lettera a tutte le ambasciate, perché Venezia la conoscono in tutto il mondo, e i nostri ambasciatori possono promuovere delle iniziative per sostenere la città. Questo è importante, perché vedremo il riscontro che, ne sono sicuro, verrà da tutto il mondo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata