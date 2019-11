Venezia, Conte: Da Governo azioni concrete, non slogan

di ect

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della protezione civile oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato Commissario delegato per la gestione dell'emergenza". Così in un post il premier Giuseppe Conti. "Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del Governo, lo stiamo dimostrando con i fatti", scrive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata