Venezia, Brugnaro: "Danni inestimabili, almeno un miliardo"

"Ci sono danni per almeno un miliardo. Ora faremo le stime piano piano. L'acqua salata esce nel tempo, e tutti gli impianti elettrici delle case sono danneggiati". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "Le case sono state colpite tutte, ovviamente non i piani alti, ma se consideri che le case sono basate sulle fondazioni...poi ci sono tutti gli altri edifici, non solo le case. A Pellestrina, Burano e Murano ci sono situazioni incredibili, danni incredibili", ha spiegato il primo cittadino di Venezia che poi ha aggiunto: "Ci giochiamo la credibilità del Paese".