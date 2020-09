Veneto, Zaia: Voti a mia lista e Lega? Nessuna conta interna

di lrs/mad

Treviso, 21 set. (LaPresse) - Ci saranno morti e feriti dopo i voti ottenuti dalla lista 'Zaia presidente' e dalla Lega? "Decisamente no, non c'è nessuna conta interna. I candidati della lista Zaia sono tutti della Lega. È successo anche nel 2010 e nel 2015". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all'esterno della sede della Lega a Fontane di Villorba (Treviso). "Io mi spiego che è la quinta volta che facciamo la lista civica. Non nasce in nessun modo in contrapposizione con qualcun altro. Non ci vedo nulla di strano. Penso che i numeri siano chiari e certi. Invece di pensare a poltrone, dobbiamo pensare a lavorare pancia a terra. I veneti si aspettano molto da noi", ha aggiunto.

