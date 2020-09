Veneto, Zaia: Salvini? Non ho ambizioni nazionali, no distrazioni

di lrs/mad

Treviso, 21 set. (LaPresse) - Il dualismo con Matteo Salvini? "Per me assolutamente no. Questa cosa a me spiace che qualcuno la veda come contrapposizione. Non ho minimamente ambizioni nazionali. Ho sempre fatto l'amministratore. Non mi distraggo pensando a politiche e a scalate. Tranquillizzo i nostri oppositori, non sono molti, e tutti del fatto che avremo cinque anni, io spero, di eccezionale amministrazione. Non sarà di ordinaria amministrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all'esterno della sede della Lega a Fontane di Villorba (Treviso).

