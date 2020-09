Veneto, boom lista 'Zaia presidente' con 24 consiglieri: all'opposizione solo 8

di lrs/mad

Treviso, 22 set. (LaPresse) - La lista civica 'Zaia presidente' fa incetta di voti e porta a casa ben 24 consiglieri regionali in Veneto, seguita dal Carroccio con 9. Fra gli altri partiti della coalizione a sostegno di Luca Zaia, 5 seggi per Fratelli d'Italia, 2 per Forza Italia e 1 anche per la lista 'Veneta Autonomia'. Per il governatore del Veneto una maggioranza molto ampia. Infatti, appena 8 consiglieri vanno all'opposizione, così suddivisi: 6 al Pd, 1 rispettivamente per 'Il Veneto che vogliamo' ed 'Europa Verde'. Resta fuori dal Consiglio il pentastellato Enrico Cappelletti, la cui lista non supera la soglia di sbarramento del 3%.

