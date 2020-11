Vaccini, Di Maio: Non sono mai stato no-vax

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Non sono mai stato no vax, anzi ho sempre detto che avrei vaccinato mio figlio, anche se non ne ho ancora. Ma la mia famiglia si è sempre vaccinata". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria di domenica', su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata