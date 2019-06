Vaccini, alla conferenza no vax scontro tra l'ex grillina e il prof M5S

di Alessandra Lemme

I No Vax tornano alla Camera, e durante una conferenza stampa chiedono nuove analisi sui vaccini. Nell'occasione, a Montecitorio, si consuma uno scontro tra la deputata ex pentastellata Sara Curial, paladina contro i vaccini, e l'M5S parlamentare e professore di Chimica Marco Bella.

Curial chiede contro-analisi su vaccini in commercio, Bella attacca: "Non portate alla Camera verità… queste solo frottole". La querelle scoppia al termine della presentazione su una serie di analisi sulle profilassi utilizzate sul territorio italiano nella quale, come già successo in gennaio, non vengono forniti dai promotori né i laboratori responsabili degli studi né le metodologie usate. La conferenza è organizzata da Corvelva, Coordinamento Regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, una delle associazioni più note del panorama No Vax: a fare gli onori di casa Cunial, alla quale le battaglie anti vaccino sono costate l'uscita dal Movimento.

Nell'incontro si sostiene che "i vaccini analizzati risultano difettosi dal punto di vista della qualità e potenzialmente pericolosi": le analisi evidenzierebbero tracce di Viagra e altre sostanze tossiche che rappresentano un rischio per la salute. Tutto, denunciano, in un "clima che si inasprisce sempre più e nel quale lo Stato non ritiene opportuno sostenere la verifiche di questi dati", è la polemica degli organizzatori, secondo i quali la normativa attuale "esclude bambini sani da scuola e fa in modo che vengano trattati come untori". Per questo viene chiesto, con una raccolta di firme, la sospensione dell'obbligo vaccinale sulla base del modello veneto.

"I cittadini hanno bisogno di informazioni affidabili, non di sparate sensazionalistiche su Viagra e diserbanti nei vaccini", sostiene Bella. Se non viene detto come si arriva ai dati denunciati, "i dati stessi non esistono", aggiunge e conclude: "Sono solo frottole. Così non si fa bene al Paese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata