Usa, Salvini fa gli auguri per il 4 luglio e dice: "All lives matter"

Il centrodestra in piazza del Popolo a Roma

(LaPresse) Auguri agli Stati Uniti e lo slogan 'All Lives Matter' (usato in contrapposizione a quello anti-razzista 'Black Lives Matter'). Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha aperto il suo intervento alla manifestazione unitaria del centrodestra in piazza del Popolo a Roma.