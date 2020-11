Usa 2020, Salvini: Ha ragione Trump su brogli, mi aspetto sorprese

di lca

MIlano, 5 nov. (LaPresse) - "Gli americani hanno dato grande prova di partecipazione, di democrazia e di coraggio, hanno sconfitto la paura, hanno sconfitto il virus, hanno rispettato le norme però c'è qualcosa che non funziona in quei dati: ci sono alcune contee dove ci sono più voti che votanti. Ha ragione Trump a chiedere controlliamo voto per voto, seggio per seggio e non escludo nulla. Vedrete che potranno esserci sorprese". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

