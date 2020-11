Usa 2020, Meloni: Aspettiamo Corte suprema, non facciamo le ballerine per Biden

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - "Quando la Corte suprema dirà il vincitore gli faremo gli auguri". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a 'Start' su Sky Tg24 alla domanda se farà le congratulazioni a Biden per l'elezione. "Rimango colpita che la sinistra italiana inorridisca rispetto al fatto che uno voglia essere certo del risultato prima di dire la sua, ma evidentemente il bisogno di fare le ballerine dei leader stranieri è troppo forte in alcuni", ha rimarcato Meloni. "Con i conservatori le nostre relazioni resteranno solide", ha aggiunto, "credo che per l'interesse nazionale italiano sarebbe stata meglio una vittoria di Trump".

