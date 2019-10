Urne chiuse in Umbria, affluenza in aumento rispetto al 2015

Urne chiuse in Umbria dove dalle 7 di domenica si votava per eleggere il presidente regionale. Attesa per i risultati definitivi, l'affluenza è comunque in aumento rispetto al 2015. In base ai dati forniti alle 19 è andato a votare il 52,8% degli aventi diritto. L'esito delle urne è visto come un test per la maggioranza giallorossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata