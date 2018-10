Università, p.Chigi: Via numero chiuso medicina obiettivo medio periodo

di npf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - "In merito al superamento del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina, la Presidenza del Consiglio precisa che si tratta di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un confronto tecnico con i Ministeri competenti e la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), che potrà prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, fino al superamento del numero chiuso". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

