Università, Manfredi: Subito 400 mln per aule e laboratori, grande evento

di lrs

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Già la prossima settimana uscirà un bando per 400 milioni per aule e laboratori, saranno 750 milioni entro fine anno. E' un grande investimento sulle strutture delle università, è un grande evento. Non succedeva dal 2008. Questo è un primo segnale importante e concreto". Così il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

