Universiadi, Appendino: "Sono un'opportunità per le residenze universitarie di Torino"

Le Universiadi invernali del 2025 "sono un evento che abbiamo deciso di sostenere perché ha una rilevanza importante per il rilancio della vocazione universitaria della città". A sostenerlo è la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha firmato assieme a Regione Piemonte, Cus Torino e i tre atenei piemontesi la richiesta per la candidatura ufficiale che entro la fine di questo mese sarà poi inviata al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Per la città è fondamentale utilizzare questa opportunità per lavorare sulle residenze universitarie e renderle accessibili dal punto di vista dei prezzi", ha spiegato la prima cittadina di Torino che ha poi concluso: "Entro luglio dobbiamo definire il dossier ed entro dicembre sapremo se avremo vinto. Sono tempi veloci e spero in una spinta importante dal Governo".