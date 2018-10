Unindustria: Tap? Serve sbloccare non interrogarsi

di ddn/npf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - "Come si fa, in questo scenario, ad avere ancora dubbi sul TAP? Credo sia davvero arrivato il momento della responsabilità: non interrogarsi su cosa bisogna fermare, ma lavorare su quello che possiamo sbloccare". Lo dice il il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, durante il discorso di apertura dell'assemblea generale, in corso a Roma all'Auditorium della Tecnica

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata