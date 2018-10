Unindustria: Preoccupa sostenibilità programma governo

di ddn/npf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - "Ci preoccupa la sostenibilità del programma di Governo proprio perché c'è il rischio di lasciare più debito ai giovani" .Lo dice il il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, durante il discorso di apertura dell'assemblea generale, in corso a Roma all'Auditorium della Tecnica. "Far credere che problemi complessi possano essere risolti in fretta e con ricette semplici rischia di rendere la crisi ancora più lunga e grave - aggiunge - É urgente che si parli in modo chiaro di una strategia che ridia fiducia agli investitori e che rassicuri tutti i cittadini sul proprio futuro. Senza fiducia ne risentiranno soprattutto gli investimenti delle imprese".

