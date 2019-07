Unesco, Bonisoli: Venezia non sarà inserita nella black list

di npf

Roma, 4 lug. (LaPresse) - "#Unesco, #Venezia era in pericolo ma non sarà inserita nella black list. La decisione a #Baku nel corso della riunione per discutere di declassamento dei siti #BuoneNotizie". Lo annuncia su Twitter il ministro della cultura Alberto Bonisoli.

