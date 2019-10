Umbria, Zingaretti: Voltiamo pagina nel Governo, no a battaglia quotidiana

di mbb/vln

Roma, 28 ott. (LaPresse) - Il rapporto con il Movimento 5 stelle va portato avanti "non per esaltare le differenze ma per trovare sintesi vere e - come ho sempre detto in tutte le occasioni - verificando, territorio per territorio, la possibilità di convergenze, senza imporre nulla". Così su Facebook il segretario dem Nicola Zingaretti.

"Ad agosto avevo sollevato perplessità sulla percorribilità di un'alleanza di Governo con il Movimento 5 stelle. Abbiamo poi costruito una linea unitaria, difficile, di cui ovviamente mi assumo oggi tutte le responsabilità", sottolinea Zingaretti. "Ma è ovvio che occorre voltare pagina - avverte il segretario -. Mi auguro una nuova solidarietà nella coalizione e nella compagine del Governo Conte che non può essere un campo di battaglia quotidiana".

