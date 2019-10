Umbria, Zingaretti: Stanchi di Salvini, peggiore a risolvere problemi

di dab

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Davanti avremo dei mesi molto difficile e dunque dobbiamo combattere" ma "siamo stanchi dei Matteo Salvini, che è forse il migliore a raccontare i problemi delle persone, ma il peggiore a risolverli. Perché li usano e li violentano per spaventare i cittadini". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante un comizio a Spoleto, in vista delle elezioni regionali in Umbria di domenica prossima.

