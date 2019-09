Umbria, Zingaretti: Confronto vada avanti, al centro lavoro e sostenibilità

di dab

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Anche in Umbria il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che valorizzi la qualità e metta al centro il lavoro, la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri". Lo scrive in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti

