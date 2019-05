Scandalo sanità, Zingaretti: "Marini ha sbagliato, danneggia l'Umbria"

"Catiuscia ha sbagliato ieri, ha commesso un grave errore", questa l'opinione di Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite di In 1/2h in più, su Rai3, riferendosi alla governatrice dell'Umbria Catiuscia Marini, rimasta al suo posto, votando ieri contro le sue stesse dimissioni presentate un mese fa, a seguito dello scandalo per le indagini sui concorsi della sanità regionale.

"Nel Pd che ho in mente, se qualcuno ha le domande dei concorsi, siamo noi a cacciarli prima che vengano scoperti dalla magistratura", ha detto Zingaretti. Il segretario Pd ha spiegato che la governatrice dell'Umbria "ha sbagliato" perché non è accettabile che "si torni indietro rispetto ad un atto politico commesso un mese fa", visto che Marini "prima si è dimessa e ha votato, un mese dopo, contro le sue dimissioni: sta provocando un danno all'Umbria, che è paralizzata".



