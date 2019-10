Umbria, Zaia: Merito di Salvini, certifica sfratto del governo

di vln

Milano, "Il merito è di Matteo Salvini: va riconosciuto che in questa partita ci ha messo la faccia come al solito. Ora sul carro dei vincitori salgono tutti, ma è bene ricordare da dove siamo partiti e quanto lui ci abbia creduto". Lo scrive su Facebook il governatore del Veneto Luca Zaia. "Detto questo, il voto in Umbria è segnale di due cose: la prima è quella indicata dal contratto sociale di Rousseau, cioè che il popolo ti delega a rappresentarlo e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega", continua spiegando che "in Umbria, Rousseau - il filosofo le cui idee furono alla base della Rivoluzione francese, e non certo la piattaforma grillina che di rivoluzionario ha poco o nulla - torna quanto mai attuale. Il voto umbro è quello di un popolo che si riprende il proprio futuro e si riscatta - cacciandolo - da un sistema partitico infiltrato nella società e la controlla".

(Segue)

