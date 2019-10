Umbria, vince il centrodestra: è trionfo Lega. Tesei: "E' lo specchio di cosa vuole Italia"

di Valentina Innocente

Una vittoria netta, "storica". Superiore alle aspettative. Il centrodestra conquista l'Umbria, dopo 50 anni di governo di sinistra. Donatella Tesei vince con il 57,55% rispetto al 37,49% racimolato in extremis da Vincenzo Bianconi, candidato dell'alleanza tra M5S e centrosinistra. E guardando al risultato delle singole liste, è chiaro il sorpasso della Lega di Matteo Salvini che arriva al 36,9% (contro il 38,2% delle europee). Exploit di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni va in doppia cifra e conquista il 10,4% per cento arrivando quasi a doppiare Forza Italia (ferma al 5,5 per cento). Per contro, la cosiddetta 'foto di Narni' non è servita alla sperimentale alleanza Pd-M5S a recuperare lo svantaggio iniziale, frutto dello scandalo che ha portato alle elezioni e che ha visto coinvolta la presidente uscente, Catiuscia Marini: i dem che hanno sempre governato la Regione sfiorano il 22% (dal 24% delle europee) mentre i Cinque Stelle precipitano al 7,41% (dal 14,6% di maggio).

La lettura della tornata locale è subito sconfinata sul piano nazionale. "Per i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati", ha esordito il leader leghista Matteo Salvini. E stamattina ai microfoni di Rtl 102.5 ha rincarato la dose: "In questa manovra si stanno inventando la qualunque, temo che gli italiani non abbiano la pazienza di ascoltare le beghe di Di Maio e Zingaretti. Prima si vota, meglio è".

Più diretta Giorgia Meloni: "Penso che il governo debba immediatamente rassegnare le dimissioni". Mentre per Silvio Berlusconi il centrodestra "è il futuro dell'Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese".

Salvini, infatti, ha riconosciuto il merito della vittoria alla squadra, "non mi piace giocare in solitaria". Frase che è servita Berlusconi per ribadire l'importanza dell'azione di Forza Italia nel centrodestra "garante della tradizione occidentale, democratica, liberale e cristiana dell'Occidente e dei suoi principi".

La vincitrice, Donatella Tesei, va subito all'incasso: il governo deve ora mantenere quello che ha promesso in campagna elettorale. Innanzitutto, la ricostruzione post-sisma, "su cui siamo bloccati". E poi lavoro e la valorizzazione delle imprese. Quella del centrodestra, ribadisce, "è un'impresa storica, è importantissima per questa Regione che ha saputo dimostrare una grande forza e determinazione di credere, questa volta, in un progetto di cambiamento". L'Umbria, per Tesei, è lo specchio del Paese, di ciò che vogliono gli italiani.

