Umbria, stravince il centrodestra. Tesei nuova governatrice

Donatella Tesei è la nuova presidente della Regione Umbria. La candidata del centrodestra stravince le elezioni con il 57,5 % dei voti, staccando di circa 20 punti Vincenzo Bianconi, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, assieme ai 5 stelle. Lega al 37%, bruciante sconfitta per l'alleanza giallorossa. Il Pd raccoglie il 22,3% dei consensi, il Movimento crolla al 7,4%. Ferma al 5% delle preferenze Forza Italia, doppiata da Fratelli d'Italia. "Vittoria straordinaria", da oggi l'Umbria finalmente cambia", il primo commento della neo governatrice Tesei.

Il centrodestra chiede compatto le dimissioni del governo: "Ha le ore contate, sono abusivi, gli italiani hanno voglia di votare", le parole del leader del Carroccio Matteo Salvini. "Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani, quindi vi dico grazie perché per i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono abusivamente e momentaneamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati", prosegue l'ex ministro dell'Interno, che poi aggiunge: "Mi spiace per Di Maio, ha scelto il vecchio, ha scelto la poltrona. Ognuno raccoglie quello che semina, gli italiani riconoscono le persone di parola e i chiacchieroni".

"Se cade questo governo l'unica via è il voto. Poi è chiaro che qualcuno pur di non andare a votare aspetta la Befana o mago Zurlì, non è rispettoso", ha detto poi stamattina a Radio24 Salvini . "Mi rifiuto di pensare ad altre alternative a questo governo che non siano le elezioni", aggiunge, "se poi arriverà un altro presidente del Consiglio spero di no, sarebbe irrispettoso nei confronti degli italiani".

Silvio Berlusconi su Twitter commenta: "Dall'Umbria dopo mezzo secolo una svolta storica anche nelle tradizionali Regioni rosse il centro-destra unito rappresenta l'ampia maggioranza degli elettori. La nostra alleanza è il futuro dell'Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese". "Espugnata la roccaforte della sinistra: ora liberiamo l'Italia!", le parole su Facebook della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Fdi ha ottenuto 10,4%.

"Il patto civico col Pd era un esperimento e non ha funzionato", commenta su Facebook il Movimento 5 Stelle. Anche Nicola Zingaretti parla di sconfitta netta su cui riflettere, ma secondo il leader dem non ha influito la scissione di Renzi. Il centrodestra invece chiede compatto le dimissioni del governo.

"La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare.Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza - spiega il segretario dem- . Ringrazio Vincenzo Bianconi per la sua generosità, per essersi messo a disposizione negli ultimi giorni utili e a tutti gli elettori e i militanti che si sono battuti in una condizione difficile se non drammatica in quella Regione". "Ovviamente - aggiunge Zingaretti - rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del governo. Sicuramente anche se in una situazione difficile è stato giusto metterci la faccia e combattere.Organizzeremo l'opposizione in Consiglio regionale e nella società per contrastare questa deriva".

"E' una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze. Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti", afferma il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci, su Twitter.

