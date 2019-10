Umbria, Salvini: Voto di squadra, ho parlato con Berlusconi

di vln

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Ho parlato con Berlusconi e lo ringrazio per i complimenti, ma è una vittoria di squadra, non si vince mai da soli non mi interessano le partite in solitaria". Così' il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Perugia.

