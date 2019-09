Umbria, Salvini su Di Maio: Disperato, chiede aiuto a Pd per non scomparire

di dab

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignità ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c'è voglia di cambiare: non c'è trucco di palazzo che possa evitarlo". Lo dichiara il segretario della Lega, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata