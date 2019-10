Umbria, Salvini: Se vinciamo dal 28 ottobre mi trasferisco qui

di scp

Milano, 12 ott. (LaPresse) - Il 27 ottobre può essere “la festa della libertà dell'Umbria, della rinascita, della ricostruzione", "per la prima volta dal dopoguerra ogni donna e ogni uomo di Perugia con la sua partecipazione può scrivere una pagina di storia, se mi regalate questa giornata di coraggio io dal 28 ottobre torno in Umbria e mi ci trasferisco per rendere questa terra quello che merita di essere". Così Matteo Salvini a un evento elettorale a Perugia.

