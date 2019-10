Umbria, Salvini: "Sarà primo ceffone a governo, vittoria sarà inizio percorso"

(LaPresse) - "Stando ai numeri, in Umbria M5S e Pd dovrebbero vincere in scioltezza. Io scommetto che sarà il primo ceffone a una maggioranza che pensa solo alla poltrona e sarà solo l'inizio di un percorso che abbraccerà Calabria, Emilia Romagna, Marche, Campania, Puglia, Toscana. E voglio vedere se i signori Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti faranno finta di nulla". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in piazza Montecitorio.