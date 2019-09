Umbria, Salvini: M5S ha denunciato malasanità Pd e ora vanno insieme, che schifo

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "La follia è che stanno facendo un accordo Zingaretti e Di Maio" in Umbria per un caso di corruzione in sanità nella giunta del Pd "e hanno denunciato quelli dei 5 stelle, e adesso vogliono andare insieme. Che schifo, che porcheria, che mancanza di dignità e coerenza, ma gli umbri non sono stupidi, non hanno l'anello al naso". Così il leader leghista Matteso Salvini in una diretta Facebook.

