Umbria, Salvini: Il 27/10 Zingaretti e Di Maio prenderanno una lezione

di dab

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "Pd e M5S hanno provato a usare questa terra per fare un esperimento genetico, per vedere se funzionava questo innesto di ultrasinistra senza futuro e senza dignità. La sera del 27 ottobre sarà una serata di riflessione per i signori Zingaretti e Di Maio che prenderanno una lezione che se la ricorderanno per anni". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa con i leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Perugia, a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei.

