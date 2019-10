Umbria, Salvini: Ha valenza nazionale, maggioranza non è a governo

di vln

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "é ovvio che per me il voto ha valenza nazionale. Il voto ci dice che la maggioranza non è al governo. Umbria è umbria ma l'accordo Pd-M5S è maggioranza del paese". Così' il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Perugia.

