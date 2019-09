Umbria, Salvini: Amico Di Maio, sei passato da rivoluzione a poltrone

di dab

Milano, 21 set. (LaPresse) - Pd e M5S "in umbria stanno facendo l'inciucio". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. "Amico Di Maio - prosegue, rivolgendosi al ministro degli Esteri -, sei passato dalla rivoluzione alle poltrone. Poltrone e sofà, massima solidarietà agli elettori Cinquestelle". Infine, afferma: "Basta andare sulle pagine Facebook di Di Maio, Grillo o Conte per sapere cosa ne pensano gli elettori M5S".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata