Umbria, Meloni: Scandalizzata da Conte, dimissioni subito

di rib/vln

Roma, 28 ott. (LaPresse) - "Sono scandalizzata dalle dichiarazioni del presidente Conte all'indomani delle elezioni in Umbria. Queste dichiarazioni avrebbe potuto tenerle per sé. Non c'è solo l'Umbria, ci sono 11 Regioni italiane in cui i cittadini hanno scelto il centrodestra. Penso che il governo debba immediatamente rassegnare le dimissioni". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in conferenza stampa in Senato all'indomani delle elezioni regionali in Umbria.

