Umbria, Meloni: Exploit centrodestra si deve a FdI

di rib/vln

Roma, 28 ott. (LaPresse) - "Non si può non parlare dello straordinario risultato di FdI, vero exploit di queste regionali, unico movimento che cresce. Siamo il terzo partito, abbiamo superato il M5S. Il Centrodestra incrementa il consenso grazie a FdI. Si deve a noi la crescita del centrodestra in Umbria. Ci lascia ben sperare a livello nazionale". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa in Senato all'indomani delle elezioni regionali in Umbria.

