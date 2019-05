Umbria, Marini dopo le dimissioni respinte da Assemblea: "Deciderò a breve"

La decisione se confermare o ritirare le dimissioni avverrà "in tempi brevi". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenendo all'Assemblea legislativa della Regione. L'Assemblea, poco prima, aveva respinto le dimissioni presentate nei giorni scorsi da Marini in seguito ad un'indagine sulla sanità. "Non lascio macerie né in materia di bilancio né sul sistema sanitario", ha sottolineato la presidente. "La responsabilità non è solo su come si è governato, ma anche su come si chiude la legislatura - ha spiegato - io ho agito sempre con onestà, buona fede e rispetto della legge. Io non posso che rispettare le indagini su di me, so che ho fatto errori, anche politici, anche umani, ma so che ho rispettato la legge".



