Umbria, la presidente Marini conferma le dimissioni

La presidente della Giunta regionale umbra Catiuscia Marini, con una comunicazione 'Pec' alla presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi, ha formalizzato la conferma delle dimissioni da lei presentate 'ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale, già comunicate in data 16 aprile 2019 e discusse dall'Assemblea nelle sedute del 7 e 18 maggio scorso'. Le dimissioni arrivano in seguito allo scandalo per le indagini sui concorsi della sanità regionale.

La presidente Marini parla di "percorso dettato esclusivamente da ragioni istituzionali, di correttezza e di rispetto per tutti i componenti dell'Assemblea, sia di maggioranza, sia di opposizione, e non certo da ragioni personali". La lettera si conclude con i ringraziamenti: alla Presidente dell'Assemblea legislativa "per la collaborazione istituzionale di questi anni, al servizio delle istituzioni e della comunità regionale"; ai componenti dell'Assemblea legislativa e al personale di Giunta e Consiglio "che in questi 9 anni mi ha supportato con competenza, rigore e professionalità nello svolgimento del mio complesso mandato istituzionale".

La conferma delle dimissioni della Presidente della Giunta regionale dovrà essere formalizzata in una seduta dell'Assemblea legislativa che dovrà provvedere a completare le procedure previste dall'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale.

