Umbria, l'imprenditore Bianconi: Mi candido a presidenza Regione

di dab

Milano, 22 set. (LaPresse) - "Sono Vincenzo Bianconi, imprenditore umbro di Norcia. Come tanti, sono innamorato della mia terra. Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano. Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto". Lo dichiara in una nota Vincenzo Bianconi, vice presidente del Distretto biologico di Norcia. "È ora di ricostruire il futuro dell'Umbria, perché la nostra è una Regione straordinaria e civile che ha bisogno, però, di fortissimi cambiamenti: per l'Ambiente ed il Lavoro, per le Imprese, per il Paesaggio e la Cultura, per l'Università, la Sanità e la Ricerca, per le Infrastrutture ed i Trasporti, per la Sicurezza e la Legalità", prosegue. (Segue)

