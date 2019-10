Umbria, Grillo twitta 'Pensavo peggio...', poi cancella

di mad

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Per alcuni minuti, intorno alle 12, sul profilo Twitter del fondatore del M5S Beppe Grillo è comparso il tweet "Pensavo peggio...", con probabile riferimento al voto in Umbria. Il tweet è però stato rimosso e poco dopo Grillo ha postato il video della canzone dei Soundgarden 'Black hole sun', in cui iconicamente si vede il mondo risucchiato da un buco nero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata