Umbria, Grillo posta su Twitter video 'Black hole sun'

di mad

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Il link al video di una canzone: questo il primo tweet del fondatore del M5S dopo il risultato del voto in Umbria. Beppe Grillo ha postato il video della canzone 'Black hole sun' dei Soundgarden, in un accostamento che appare simbolico dato che nel video il mondo è risucchiato in un buco nero.

