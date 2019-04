Umbria, Grillo convoca unità di crisi: Via le 'mele marce'

di ect

Milano, 13 apr. (LaPresse) - La ministra della Salute, Giulia Grillo, ha dato indicazione ai suoi uffici, ieri notte, di convocare l'unità di crisi permanente del Ministero per quanto accaduto in Umbria. "Il quadro della vicenda - commenta la ministra Grillo in una nota - è molto grave. Per la parte che attiene al mio ministero effettueremo ogni verifica che ci compete. Quando c'è di mezzo la salute dei nostri cittadini non possiamo permettere che gli abusi di una certa politica, di un cattivo modo di amministrare la sanità sporchino il lavoro di tanti operatori che ogni giorno con sacrificio sostengono il Ssn. Cacceremo le mele marce, subito, perché non può esserci salute senza legalità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata