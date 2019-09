Umbria, Fora: Anche Di Maolo rifiuta candidatura, qualcosa non va

di npf

Roma, 22 set. (LaPresse) - "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura.

A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Lo annuncia su Facebook Andrea Fora, candidato presidente civico per le regionali in Umbria appoggiato dal Pd.

