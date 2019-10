Umbria, Di Maio: Non è un trofeo elettorale

di ect

Milano, 13 ott. (LaPresse) - Le elezioni regionali in Umbria "sono importanti per gli umbri", ma il risultato "non è un trofeo elettorale da sbandierare". Così il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, al Tg5.

