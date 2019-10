Umbria, Di Maio: No mani della politica sulla giunta o non la voteremo

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Se è caduta la giunta precedente del Pd è perchè noi del M5S abbiamo fatto le denunce, il patto è che nessun partito politico metterà le mani sulla giunta o noi non metteremo i voti per farla partire". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Lugi Di Maio, in collegamento con 'Porta a porta', parlando delle regionali in Umbria. "Nessuno mette più le mani sulla giunta con logiche spartitorie e poltronistiche", aggiunge.

