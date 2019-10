Umbria, Di Maio: Esperimento ha fallito, alleanza non più praticabile

di npf

Roma, 28 ott. (LaPresse) - "Voglio fare gli auguri alla nuova presidente Tesei. Per me ogni voto è sacro. Bisogna sempre trarne un insegnamento. L'Umbria era un esperimento per noi, per la prima volta abbiamo fatto un'alleanza, con il Pd. Non ha funzionato questo esperimento e tutta la teoria che diceva 'se voi del M5S vi alleate potete essere un'alternativa' non ha funzionato. Non è più praticabile, questo esperimento non ha funzionato". Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un'intervista a Skytg24.

