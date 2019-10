Umbria, Di Maio: Al centrodestra di governare non gliene frega niente

di scp

Milano, 24 ott. (LaPresse) - "Domenica chi voterà per Bianconi avrà una giunta con persone giuste al posto giusto. Chi voterà Tesei avrà una coalizione che dice sempre di essere unita e poi...". Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Lugi Di Maio durante un appuntamento elettorale a Gubbio, in Umbria. "Chiedete se avete parenti in Sardegna quanto ci hanno impiegato a fare la giunta", o "in Abruzzo", "non per in capacità gestionale, ma perchè a questa gente di governare non gliene frega niente". "Io non vi dico siamo i migliori, vi dico proviamo una terza via", ha rimarcato.

