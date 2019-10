Umbria, Conte: Risultato non incide sul governo

di mbb/scp

Roma , 28 ott. (LaPresse) - "Siamo qui a governare con coraggio e determinazione, non può essere un test regionale che può in qualche modo incidere sulla direzione di marcia". Così il premier Giuseppe Conte, pur sottolineando che quello umbro è un risultato "da non trascurare".

